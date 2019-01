I Giardini di Mirò in concerto al Monk per i 20 anni di carriera

I Giardini di Mirò, leggenda della musica indipendente italiana, festeggiano i 20 anni di carriera con un nuovo album e un nuovo tour, "Different Times". Dopo i successi alla Santeria di Milano e al Lumiere di Pisa, arrivano al Monk Roma, venerdì 25 gennaio alle ore 22.

I Giardini di Mirò in concerto a Roma

“Different Times”, prodotto dalla 42 Records (una delle principali etichette nel panorama nazionale) è stato inserito nella classifica dei migliori album del 2018 da molte riviste di settore (Rolling Stone, Impatto Sonoro, Indiependente, etc).

Un ritorno in grande stile, un equilibrio tra classicità e novità che attraversa tutto il nuovo lavoro e che ben traspare dalla title track: un viaggio strumentale di circa nove minuti dove il classico sound dei GDM viene screziato di suggestioni inedite e dallo spiccato sapore cinematografico.

Ma in “Different Times” c’è molto di più, ci sono nove brani incredibilmente densi e 50 minuti di musica, ci sono collaborazioni prestigiose, come quelle con Adele Nigro (Any Other) in “Don’t Lie”, Robin Proper-Sheppard dei Sophia in “Hold On”, Glen Johnson dei Piano Magic in “Failed to Chart” e Daniel O’Sullivan nella finale “Fieldnotes”, c’è una compattezza liquida che in tanti negli anni hanno provato a replicare, ma che praticamente nessuno ha saputo eguagliare.

“Different Times” vuole essere anche una riflessione sulla durata del tempo. Senza dare particolari giudizi, solo accettandone le regole e le sue conseguenze, con lo sguardo che si muove verso altre parti del mondo, su altre centralità, mentre inevitabilmente cambiano la geografia e l’importanza delle cose.

Chi sono I Giardini di Mirò

Formazione: Corrado Nuccini (chitarra, voce), Jukka Reverberi (chitarra, voce), Mirko Venturelli (basso, clarino, sax), Emanuele Reverberi (violino, tromba, sax), Lorenzo Cattalani (batteria).