I gemelli celesti - serata osservativa

L'Università di Roma TRE, in collaborazione con il Gruppo Astrofili CDS-Hipparcos, organizza sabato 25 Febbraio la serata osservativa 'I gemelli celesti'. L'attività si svolgerà presso la stazione osservativa del Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM). Il programma prevede una breve conferenza introduttiva seguita dall'osservazione del cielo invernale e delle principali costellazioni visibili, sotto la guida di un esperto. La serata proseguirà con la suggestiva osservazione al telescopio dei principali oggetti celesti. La serata sarà preceduta da un'escursione geopaleontologica (facoltativa) alla scogliera corallina che avrà inizio alle ore 16.30. L'escursione offrirà la possibilità di osservare i magnifici reperti fossili di 100 milioni di anni, affioranti lungo il sentiero geopaleontologico di Rocca di Cave. Il cielo di Febbraio: Poco dopo il tramonto del Sole (ore 17.50), guardando verso ovest si osserva un astro molto luminoso: è pianeta Venere di magnitudine -4,3. Poco più a est troviamo un'altro astro luminoso e rossastro: Marte. I due pianeti si trovano sullo sfondo della costellazione dei Pesci, ben visibili per alcune ore. Verso sudest si osserva la splendente Sirio. Sempre all'inizio della serata, passano al meridiano le luminose costellazioni invernali, dal Toro a Orione ai Gemelli, con i Cani maggiore e minore. Sono osservabili diversi oggetti di cielo profondo, fra cui ammassi aperti quali le Pleiadi (M45) e M35, la nebulosa di Orione (M42) o la Crab Nebula (M1). A Oriente si osservano, la costellazione del Leone, che preannuncia l'imminente arrivo della primavera, e la debole costellazione del Cancro, che si individua grazie al suo oggetto più notevole, l'ammasso aperto del Presepe (M44). Sempre a est, la brillante stella Arturo di Bootes, si mostra col suo caratteristico colore arancio. Dopo le 22 sorge Spica, la brillante stella alfa della Vergine, accompagnata dal pianeta Giove, visibile per il resto della notte. Entro i confini della costellazione si trova un grandissimo numero di galassie, alcune, p.e. la Sombrero (M104) osservabili anche con piccoli strumenti amatoriali. A nord, il Grande Carro si mostra alto sull'orizzonte, corrispettivamente basse sull'orizzonte, le due figure mitologiche di Cefeo e Cassiopea, a delineare il grande cerchio delle costellazioni circumpolari. PROGRAMMA DELL'EVENTO: Ore 16:00: escursione al sentiero geopaleontologico. Sotto la guida di un nostro operatore andrete alla scoperta dell'antica scogliera marina di Rocca di Cave, ricca di coralli, rudiste e gasteropodi. L'attività prevede prenotazione obbligatoria via mail, all'indirizzo info.hipparcos@gmail.com, indicando numero di partecipanti, nome e un numero telefonico di riferimento. Ore 18:00: serata osservativa. Non è richiesta la prenotazione. In caso di cielo coperto la serata si svolgerà all'interno del planetario, con un cielo virtuale e proiezioni suggestive. Costi: 6€ (i bambini fino a 7 anni entrano gratis). In caso di partecipazione all'escursione geopaleontologica alla scogliera corallina è previsto un supplemento di 2€ Appuntamento: davanti all'ingresso del Museo, piazza della Torre 11, Rocca di Cave (RM). Per i partecipanti all'escursione ORE 16:00, per chi sceglie di partecipare solamente alla serata osservativa ORE 18:00. La serata terminerà per le ORE 21:00 circa." Le serate si svolgono a 1000 metri di quota, pertanto si consiglia un abbigliamento adeguato all'alta quota. In caso di maltempo o neve la serata verrà rimandata. In questo caso riceverete un avviso entro le 24 ore precedenti via newsletter (se iscritti) e presso la pagina facebook del museo https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/. In caso di dubbi potete contattare lo staff del Museo attraverso la mail o il numero forniti. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci! Segreteria museo: 3299864826 (Dott.ssa Ludovica Ruggiero) Pagina facebook: https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/ Email: museo.roccadicave@uniroma3.it Web: http://host.uniroma3.it/musei/arditodesio/museo/