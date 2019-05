“Dovevo proteggerla in qualche modo e per sempre, ovunque sarebbe andata io sapevo che l’avrei sentita vicina” .

I Fiori di Marì è lo spettacolo di Ambra Cianfoni, in arrivo al Teatro Tor Bella Monaca, il prossimo 1 giugno.

Una storia che si nasconde fra i petali delle margherite, una storia che viene dal passato ma terribilmente attuale, fra la passione di un amore maturo e consapevole, e l’incoscienza del gioco di un desiderio infantile. Fra Barcellona e Parigi, nei sogni di una bambina, e la realtà, un inchiostro indelebile che macchierà per sempre la sua giovane esistenza.

L’incasso della serata sarà devoluto interamente in beneficenza per l’acquisto di macchinari e presidi sanitari, per i pazienti dei reparti di oncoematologia e trapianti dell’ospedale Tor vergata, grazie alla famiglia di Chiara Alessandro, ragazza scomparsa da poco a causa della leucemia.

"Loro hanno già fatto molto e grazie a voi possiamo fare ancora e sempre di più! In tua memoria e Con te Chiara,Tu che ci insegni l’amore".

Informazioni sullo spettacolo

Regia e drammaturgia Ambra Cianfoni

Interpreti Tommaso Sassi, Ambra Cianfoni, Renato Capoccia, Sabrina Fabbrizi

Aiuto regia Jacopo Fracassi

BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it