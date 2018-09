I ferri del mestiere: evento esclusivo per scoprire Cassanova

Martedì 25 Settembre alle ore 16.00 presso l'Hotel Palazzo Naiadi di Roma, durante l’evento R-Store verrà presentato CassaNova, il gestionale completo per il mondo della Ristorazione. CassaNova è lo strumento semplice e completo che può fare molto per la tua attività. Dal controllo dei tavoli, alle ordinazioni, alla gestione del magazzino fino ai report di andamento. Tutto sotto controllo

Visualizza rapidamente il numero di tavoli, liberi o occupati, e quanti posti a sedere sono disponibili così da offrire un servizio ancora più efficiente ai tuoi clienti.

Ordinazioni al tavolo

Con l’App COMANDI! il cameriere è libero di prendere l’ordinazione dei clienti al tavolo con iPhone, iPod o iPad e inviarla direttamente alla cucina.

Fatturazione elettronica

A chiusura di cassa il programma in cloud di Cassanova elabora automaticamente i dati in un file XML per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Gestione magazzino

CassaNova permette di gestire in tempo reale il tuo magazzino. Un modo veloce per tenere sotto controllo le giacenze e guidare le scelte dei tuoi clienti.

I partecipanti all’evento potranno usufruire di:

- sconti dedicati per le soluzioni CassaNova solo ai partecipanti

- approfondire il tema della fatturazione elettronica

- assoluta gratuità della partecipazione

- possibilità di vedere i nuovissimi iPhone Xs e Apple Watch

- aperitivo

Per registrarsi compilare il form alla pagina: https://www.rstore.it/evento-cassanova-a-roma/

Programma dell'evento

Ore 16:00-17:00

Presentazione di R-Store e Cassanova.

Ore 17:00-18:00

Tavoli dimostrativi con iPad per una dimostrazione "hands-on" del prodotto.

Ore 18:00-19:00

Aperitivo.