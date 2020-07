I fantasmi di Roma, l’originale visita guidata

VENERDÌ 07 AGOSTO ORE 21.00

VENERDÌ 21 AGOSTO ORE 21.00

VENERDÌ 28 AGOSTO ORE 21.00



Siete pronti ad un tour veramente insolito tra gli angoli più suggestivi di Roma? Una guida vi condurrà tra vicoli, piazze e strade alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri della città: da Beatrice Cenci a Donna Olimpia, da Alessandro VI a Costanza de Cupis. Conoscerete le loro storie e le loro leggende…storie di fantasmi di Roma, di quelli che seguitano a fare capolino tra le architetture e la storia magica di una grande città.



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Ponte Sant’Angelo – lato Castel Sant’Angelo

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6

Div.abili: assenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione