I fantasmi di Roma - L'originale visita guidata

Siete pronti ad un tour veramente insolito tra gli angoli più suggestivi di Roma? Una guida vi condurrà tra vicoli, piazze e strade alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri della città: da Beatrice Cenci a Donna Olimpia, da Alessandro VI a Costanza de Cupis. Conoscerete le loro storie e le loro leggende…storie di fantasmi di Roma, di quelli che seguitano a fare capolino tra le architetture e la storia magica di una grande città.



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Ponte Sant’Angelo – lato Castel Sant’Angelo

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6

Div.abili: assenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione