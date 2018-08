"I duri di Chicago" in vacanza al Tucano beach

L’orchestra I DURI DI CHICAGO nasce tre anni fa e corona un sogno che gli otto musicisti hanno a lungo condiviso: mettere in scena le canzoni del grande Fred Buscaglione. Un progetto ambizioso ed accattivante in cui vengono eseguite le canzoni del grande musicista torinese – tragicamente scomparso a soli 38 anni in un incidente d’auto nel quartiere parioli, dopo un concerto in un night – con arrangiamenti originali dell’orchestra.

Non mancano le “gag” divertenti e improvvisate, che rappresentavano una parte fondamentale nello show di Fred Buscaglione. Lo spettacolo, allegro e vivace, prevede l’esecuzione di “criminal songs” intervallate da ballads e da brani famosi come “Nel Blu dipinto di Blu” e “Parlami d’amore Mariu”, con gli originali arrangiamenti di Fred Buscaglione. E' prevista anche la partecipazione dei maestri della scuola di ballo Swing o' Roma EDDY CECCARELLI & BETTY GRANIO, che contestualizzeranno i brani con le loro sapienti coreografie.

L’Orchestra si è esibita con successo in tutta Italia, sia in locali che all’interno di festival e rassegne. Luigi Fabiani (voce) – Massimo Astolfi (tastiere) – Claudio Colazza (batteria) – Fabio Calcari( tromba) – Sandro Paoletti (sax tenore) – Francesco Todaro (sax baritono) – Antonio Censi (contrabbasso) – Fabio Mancini (chitarra). Alla fine degli anni cinquanta Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Era dappertutto: nelle pubblicità, alla televisione e nei film, prima con brevi apparizioni canore, poi in ruoli autonomi incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone.



