I dolci sono la tua passione? Investi in un settore che non conosce crisi e diventa pasticcere con il corso professionale di Gambero Rosso

PROFESSIONE PASTICCERE, 23° EDIZIONE!

Da trent’anni il Gambero Rosso, oltre a pubblicare guide sui migliori ristoranti, pasticcerie, pizzerie, bar e cantine italiani, promuove nel mondo le eccellenze del Made in Italy e organizza eventi e corsi di formazione a tutti i livelli.

A Roma, nella rinnovata Città del gusto di via Ottavio Gasparri, la Gambero Rosso Academy propone un’offerta completa in grado di coinvolgere tutti: dai futuri professionisti ed esperti in ambito enogastronomico a chi semplicemente ama trattarsi bene cucinando o ricercando nuovi sapori ed esperienze.

Vivere l’esperienza di un percorso formativo Gambero Rosso vuol dire avere l’opportunità di entrare in contatto diretto con una conoscenza sviluppata attraverso decenni di lavoro, storie, eccellenze e soprattutto passioni.

Professione Pasticcere è un corso che prevede la frequenza obbligatoria e un numero limitato di partecipanti per aula. Il programma è incentrato su 190 ore tra lezioni frontali e pratica in laboratorio. Il percorso è altamente pratico e permette ai frequentanti di assimilare tutte le nozioni connesse alle tematiche fondamentali del settore: dalle basi ai lieviti, dai dolci al piatto ai gelati. Il corpo docente è infatti formato da chef patisserie, mastri gelatieri, cioccolatai, professionisti e personaggi di spicco del mondo della pasticceria e grazie al loro contributo la quasi totalità dei frequentanti delle passate edizioni ha trovato impiego in attività e imprese di successo del network Gambero Rosso.

Professione Pasticcere è un corso di cucina innovativo, ideato e realizzato per rispondere con efficacia alle richieste del mondo del lavoro e si distingue dal resto dell’offerta presente sul mercato grazie a una serie di caratteristiche uniche (per approfondire visita il link http://www.gamberorosso.it/it/scuole-corsi/professione-pasticcere-23-detail)

La prossima edizione partirà il 23 gennaio e prevederà due mesi di lezioni full time, dal lunedì al mercoledì, dalle 9.30 alle 16 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 è previsto il corso di Inglese per l’Enogastronomia)

Per avere ulteriori informazioni in merito ai contenuti, alle iscrizioni o alle agevolazioni economiche previste, basta andare sul sito alla pagina http://www.gamberorosso.it/it/citta-del-gusto/roma, rivolgersi alla segreteria scuole chiamando il numero 06 55 112 211 (lun-ven h 09.00 - 20.00) o scrivere un’email all’indirizzo scuole.roma@cittadelgusto.it