I cortometraggi al MAXXI: Shortsleague – I Giornata

I cortometraggi italiani più belli delle ultime stagioni, selezionati da Roma Creative Contest e reduci da festival e premi autorevoli, si sfidano in un campionato all’ultimo ciak per decretare il corto più amato di sempre con il premio Shortsleague 2017: tre giornate, in ognuna delle quali il pubblico sceglie il miglior corto, e una finale in cui viene decretato e premiato il vincitore.

Il programma del 4 marzo

Oggi gira cosi di Sydney Sibilia, 2011, 19′

Sotto casa di Alessio Lauria, 2012, 5′

Food for thought di Davide Gentile, 2016, 13′

Un uccello molto serio di Lorenza Indovina, 2014, 14′

Il respiro dell’arco di Enrico Maria Artale, 2014, 10′

Varicella di Fulvio Risuleo, 2015, 14′

Auditorium del MAXXI – Biglietto € 5

Acquistabile presso la biglietteria del museo o su www.vivaticket.it

Il biglietto dà diritto all’ingresso ridotto al MAXXI (€ 8) per una settimana