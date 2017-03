Giovedì 23 marzo ore 17 ci sarà la presentazione de "I conti con Craxi", libro edito da Male Edizioni, dai contenuti inediti riguardo l'ex leader del Psi. Paola Sacchi, giornalista parlamentare, ha raccolto in un unico volume testimonianze dirette degli ultimi anni trascorsi ad Hammamet dall'ex presidente del Consiglio. "Una combinazione ammirevole di correttezza intellettuale, sguardo politico lucido e profonda sensibilità umana", ​come ha scritto Daniele Capezzone su ItaliaOggi, Formiche.net e Affaritaliani, che l'autrice Paola Sacchi mette insieme in un libro dal grande valore storico. Alla presentazione che si terrà presso la Sala Perin del Vaga dell'Istituto Luigi Sturzo via delle Coppelle 35 Roma, oltre alla scrittrice e giornalista interverranno Stefania Craxi, figlia dello statista e firma della prefazione del libro, Fabrizio Cicchitto, Parlamentare Ap e Presidente Commissione Esteri di Montecitorio, Daniele Capezzone, deputato di Direzione Italia, Fabrizio Rondolino giornalista de L'Unità e scrittore, Umberto Ranieri Presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, modererà Paola Severini Melograni, conduttrice radiofonica sulle frequenze di Radio Rai Gr Parlamento. Sala Perin del Vaga dell'Istituto Luigi Sturzo via delle Coppelle 35 Roma