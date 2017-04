La nuova stagione dei "I Concerti Lorenesi" organizzata per A.Gi.Mus. dalla Cappella Musicale Costantina prevede quest'anno un ciclo di sei appuntamenti a partire dal 29 Aprile. Il soprano Giulia Patruno, la flautista Cecilia Sanchini e l'oboista Andrea Whitcomb inaugureranno la rassegna con una scelta di brani dedicati a Vivaldi. Tra le note degli Stabat Mater di Boccherini e Pergolesi riecheggieranno in chiesa le agilità del Concerto il Gardellino Rv 428 - il Concerto per Oboe in re minore Rv 454 dal sapore spagnoleggiante ed esotico e a seguire il concerto per due violini in la minore Rv 523 suonato da Marco Colasanti e Hinako Kawasaki. Questo e gli altri concerti saranno diretti ed introdotti dal direttore della Cappella Musicale Costantina Paolo De Matthaeis che racconterà le vicende legate agli allestimenti e alle necessità che hanno indotto i compositori nello scrivere la musica.

Gallery