Mostra Collettiva di Arte Contemporanea "Stati d'Animo"

Trasformarsi, trascolorando da una sfumatura all'altra in un susseguirsi di impressioni, stati d'animo che non sono altro se non la sostanza della vita. Sono queste infinite variazioni, questo vibrare profondo e incessante delle chiome fogliose del cuore umano l'oggetto della nuova mostra organizzata da PromArte.



“Stati d'Animo” è il titolo della collettiva di arte contemporanea che, presso gli spazi di Arte Borgo Gallery a Roma ha chiamato a raccolta artisti di calibro nazionale e internazionale per confrontarsi con il tema, dal 16 al 25 Settembre 2017. La nota galleria romana, intersezione tra tradizione e innovazione, luogo di incontro e ritrovo di racconti e storie vicini e lontani, ospiterà una esposizione che vuole misurarsi con il sale stesso dell'esistenza, la jungla meravigliosa e torbida delle emozioni.



L'iniziativa, che vanta la partecipazione di figure di rilievo nel panorama artistico, sarà introdotta sabato 16 Settembre alle ore 17,30 dalle parole della critica e storica dell’arte Dott.ssa Francesca Bogliolo, la quale inaugurerà e accompagnerà attraverso i torrenti e i rivoli che si dipanano per le strade dell'animo attraverso il linguaggio dell'arte.



Il viaggio nella dimensione squisitamente emotiva e interiore proposto dalle opere in mostra, che attraversano gli stili, le tecniche e l'uso dei materiali della storia dell'arte, opera un continuo slittamento del focus del discorso dal micro al macro cosmo. Ciò che la soggettività, nel suo piccolo e infinitesimale, percepisce, di fatto rende esistente tutto ciò che ci circonda, dando ad esso significato, pregnanza, corpo. Di conseguenza l'animo e le sue condizioni più o meno transitorie sono una lente caleidoscopica che dona colore e sfumatura al mondo, lo rende tangibile, gli dona sostanza.



Per questo motivo la mostra “Stati d'Animo”, incamminandosi nell'esplosione cromatica delle opere, nei loro accenti e volumi, attraverso trame di luce e oscurità delle trasfigurazioni artistiche dell'animo, contribuisce a esplorare l'esistente stesso. Nel tentativo di assaporare i colori della vita, i suoi gialli di autunno e verdi di primavera, l'arte tenta infatti l'impresa di risalire alla fonte del torrente dell'esistenza.



“Sono costretto a continue trasformazioni, perché tutto cresce e rinverdisce. A forza di trasformazioni, io seguo la natura senza poterla afferrare, e poi questo fiume che scende, risale, un giorno verde, poi giallo, oggi pomeriggio asciutto e domani sarà un torrente.”

Claude Monet





Mostra: “Stati d’Animo”

Presentazione critica a cura critica e storica dell’arte Dott.ssa Francesca Bogliolo

Spazio espositivo: Galleria d’Arte “Arte Borgo Gallery”, Borgo Vittorio, 25 – 00193 Roma, www.arteborgo.it

Vernissage sabato 16 settembre 2017 ore 17.30

Durata: 16 - 25 settembre 2017

Ingresso gratuito

Orari: Lunedì: 15:00-19:00; Martedì – Venerdì: 11:00-19:00; Sabato: 10:00-13:00; Domenica: chiuso

Artisti: “Vincenzo Armato, Carlo Balljana, Claudio Barbugli, Marco Biscardi, Roberto Bonetti, Marco Bordieri, Anna Maria Calamandrei Santi, Loredana Caretti, Stefano Catalini, Pierluigi Cocchi, Angelo Colangelo, Mauro Soave Conti, Zeno Da Verona, Federico De Angelis, Giulia De Martino, Clara De Santis, Alessandro Donaggio, Sinikka Elfving, Giacomo Frigo, Mayra Herrera “Mayita”, Marisa Lelii, Carlotta Mantovani, Laura Pozzi Rinaldi, Paolo Remondini, Franca Sacchi, Elvira Salonia, Rosalba Santacroce, Renzo Sbolci, Josefina Temin, Mario Testa, Maria Felice Vadalà, Wallas.

Organizzatori: PromArte - info@promarte.it - www.promarte.it - tel. 06 64833225





Gallery