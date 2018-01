I Cieli di Turner allo Sparwasser

Il progetto "I Cieli di Turner" nasce ufficialmente nel Settembre 2014. Tra fine Luglio e metà Agosto 2014 ICDT registrano tracce inedite che vanno a comporre il loro primo EP "Adele" (Autoprodotto).

Nel Marzo 2015 prendono parte ad Arezzo Wave (Umbria) arrivando in semifinale. Ad Ottobre 2015 vengono selezionati per la 27a edizione del Rock Contest Controradio che, dopo il superamento della fase eliminatoria e della semifinale, li ha visti protagonisti nella finalissima tenutasi all'Auditorium Flog di Firenze il 5 Dicembre. Ad Aprile 2016, per il secondo anno consecutivo, vengono selezionati per Arezzo Wave Umbria.

Il 24 Aprile si aggiudicano il titolo di Arezzo Wave Band Umbria presso la Darsena di Castiglione del Lago e il 1°Luglio seguente si esibiscono all'interno del festival a San Giustino Valdarno (AR). Hanno condiviso il palco con Paolo Benvegnù, Appino, "I Ministri", Bluebeaters ed altri ancora, collezionando un totale di una sessantina di concerti.

I Cieli di Turner allo suoneranno allo Sparwasser il1 febbraio 2018