I CARTA BIANCA in E' tutta un'altra storia Vol.2 al Tirso de Molina

E’ TUTTA UN’ALTRA STORIA VOL. 2

Con la partecipazione straordinaria di Sara Santostasi



Scritto da Alessio Moneta, Daniele Graziani e Lucio Dal Maso



TEATRO TIRSO DE MOLINA

Dal 16 al 20 GENNAIO 2019



Dopo il successo di pubblico e critica di “È tutta un’altra storia” che gli è valso il Premio Persefone 2018, continua il viaggio nel tempo dei Carta Bianca con “È tutta un’altra storia VOL. 2”.

Il duo comico porterà sul palco del teatro Tirso de Molina di Roma, dal 16 al 20 gennaio, nuovi capitoli, nuovi personaggi ma soprattutto nuove gag per un viaggio nel tempo visto da angolazioni diverse dove i contorni finiranno per diventare sfumature e le certezze consegnateci dalla storia lasceranno spazio all’immaginazione di finali tutt’altro che scontati.

I Carta Bianca saranno in scena con il loro quinto spettacolo capace di trascinare il pubblico in un Varietà ricco di colpi di scena dove la comicità, mai volgare e dal ritmo sempre incalzante, sarà l’ingrediente fondamentale per uno show tutto da ridere.

Uno spettacolo brillante e dissacrante, dai ritmi serrati, il tutto condito sapientemente da un altro ingrediente importantissimo che caratterizza da sempre i loro show: la Musica.

“La storia dell’uomo, come l’abbiamo studiata fino ad oggi sui libri di scuola, potrebbe essere tutta una grande leggenda per quello che ne sappiamo, perché la verità in fondo… è Tutta un’altra storia” e in questo caso … è Tutta un’altra storia VOL.2.“



Costumi: Valentina Giura

Scene: Nazareno Mattei

Assistente Regia: Sonia Merchiorri



COSTO BIGLIETTO

Intero:

mercoledì e giovedì € 15

venerdì, sabato e domenica € 18

Ridotto:

mercoledì e giovedì € 13

venerdì, sabato e domenica € 15



ORARI

mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 17:30







Teatro Tirso De Molina

Via Tirso, 89 (Piazza Buenos Aires)

00198 Roma

www.teatrotirsodemolina.it

Parcheggio convenzionato in Via Tirso, 14

Per info: 06.8411827





Ufficio Stampa Daniela Chessa

chessa.stampa@gmail.com – recapito 347.7868350

www.danielachessa.it