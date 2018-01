I Carta Bianca in è tutta un'altra storia al Tirso de Molina

I CARTA BIANCA

IN

E’ TUTTA UN’ALTRA STORIA

Scritto da Alessio Moneta, Daniele Graziani e Lucio Dal Maso



TEATRO TIRSO DE MOLINA

Dal 10 al 21 GENNAIO 2018



Dal 10 al 21 gennaio tornano a grande richiesta, al Teatro Tirso de Molina di Roma, I Carta Bianca con l’anteprima Nazionale di “E’ tutta un’altra storia” scritto da Alessio Moneta, Daniele Graziani e Lucio Dal Maso.

“Prima di iniziare la scrittura di questo nuovo lavoro ci siamo domandati: ma siamo proprio sicuri che Giulio Cesare abbia ricevuto 23 coltellate? C'era qualcuno a contarle? Come avvenne il big bang? non è che era solo un botto di capodanno? Da questa analisi inaspettata ed ironica si è sviluppata la trama di “E’ tutta un’altra storia”: un carosello nel tempo che trascinerà il pubblico alla scoperta di diverse figure storiche e non, partendo dagli uomini primitivi, passando per il Medioevo, l’unità d’Italia, le lande desolate del Far West fino ai giorni nostri, dove i risvolti, le trame, la personalità dei grandi eroi della storia, sono completamente differenti da quelli che conosciamo.”

I Carta Bianca vi porteranno nel “Varietà” capace di trasformare ogni elemento storico in uno strumento da estremizzare per far ridere e divertire attraverso la creazione di personaggi fuori dalle righe, esagerati e contraddittori.

Uno spettacolo brillante e dissacrante, dai ritmi serrati, dove si ride dall’inizio alla fine, il tutto unito saldamente da un altro ingrediente fondamentale che caratterizza da sempre i loro show: la musica.



“La storia dell’uomo, come l’abbiamo studiata fino ad oggi sui libri di scuola, potrebbe essere tutta una grande leggenda per quello che ne sappiamo, perché la verità infondo… è Tutta un’altra storia”.

Il due romano

Costumi: Valentina Giura

Scene: Nazareno Mattei

Assistente Regia: Sonia Merchiorri



COSTO BIGLIETTO

Intero:

mercoledì e giovedì € 15

venerdì, sabato e domenica € 18

Ridotto:

mercoledì e giovedì € 13

venerdì, sabato e domenica € 15



ORARI

mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 17:30



INFO E BIGLIETTI cell. 331.4860076





Teatro Tirso De Molina

Via Tirso, 89 (Piazza Buenos Aires)

00198 Roma

www.teatrotirsodemolina.it

Parcheggio convenzionato in Via Tirso, 14

Per info: 06.8411827