I capolavori di Palazzo Altemps e Fornasetti

A due passi da Piazza Navona sorge una delle sedi più affascinanti del Museo Nazionale Romano. Il Palazzo Altemps, prezioso e raffinato scrigno cinquecentesco creato per il Card. Marco Sittico Altemps, nipote di papa Pio IV, accoglie nelle splendide sale interne i pregiati capolavori della scultura greca e romana in origine parte della prestigiosa collezione Ludovisi: il gruppo del Galata suicida, il monumentale Sarcofago Ludovisi e la statua seduta di Ares sono solo alcuni dei pezzi più famosi che ammireremo.

Gran parte delle sculture al momento del ritrovamento furono restaurate e integrate dai migliori scultori del '600, come Bernini e Algardi, che si cimentarono in un una vera e propria gara con l'antico, dai risultati sorprendenti!

Con l’occasione visiteremo anche la mostra Citazioni pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps. Le opere del poliedrico artista milanese sono messe a confronto con la collezione antica: disegni, mobili, accessori ripercorrono la produzione dell’Atelier Fornasetti; non solo oggetti decorati, ma come raccontava lo stesso fondatore dell’azienda : “un invito alla fantasia, a pensare”. Da non perdere!

INFORMAZIONI PRATICHE

Appuntamento: h. 16.30, Piazza di Sant'Apollinare, 46, davanti l'ingresso del Museo.

Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2018), €10 (non Soci) - ingresso gratuito al Museo in occasione della prima domenica del mese.

La visita per i minori di 18 anni è gratuita.

Durata: 2h15 circa.

Limite di partecipanti 15 persone (la visita avrà luogo con un minimo di 8 persone).

Prenotazione obbligatoria entro sabato 4 agosto h. 18.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.

PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero:

393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

Domenica solo in caso di visite guidate.

