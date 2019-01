I capolavori di Galleria Colonna

La splendida Galleria Colonna, conservata all’interno di uno dei palazzi più nobili e ricchi di Roma, appartenente ancora oggi all’antica famiglia, apre le sue porte per mostrare la sua preziosa collezione di opere d’arte. Qui avremo modo di ammirare, all’interno delle splendide sale del piano nobile, delicatamente affrescate e decorate, una ricca serie di quadri e sculture realizzate da illustri artisti italiani e stranieri, come Guercino, Reni, Dughet, Carracci, Lanfranco, Perugino, Bronzino e molti altri. Un tuffo nell’arte del collezionismo privato assolutamente da non perdere.



Quando

Sabato 12 Gennaio 2019 alle ore 10:30



Dove

Piazza SS. Apostoli 66, davanti all’ingresso del Palazzo



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona, più il biglietto di ingresso euro 10, gratis under 12. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/i-capolavori-galleria-colonna/