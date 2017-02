I capolavori della Galleria Corsini

Volete ammirare insieme a noi i capolavori di Caravaggio, Poussin, Rubens, Guercino e tanti altri? Allora non potete perdervi la visita di oggi presso la meravigliosa galleria in via della Lungara. La Storia di Palazzo Corsini iniziò con l'elezione a Pontefice del cardinale Lorenzo Corsini col nome di Clemente XII che spinse la famiglia papale a trasferirsi da Firenze a Roma e ad acquistare il cinquecentesco palazzo Riario di fronte alla villa della Farnesina. La collezione iniziò a formarsi nel Seicento grazie al cardinale Neri Corsini, si ampliò con gli acquisti diretti di papa Clemente XII e i numerosi doni che la famiglia ricevette in virtù del nuovo status. All'interno della collezione ben rappresentate sono le scuole romana, napoletana e bolognese soprattutto del Seicento, con un'importante componente di bamboccianti e paesaggisti.