I cantastorie: la mostra al Teatro del Lido di Ostia

Giovani artisti visivi hanno lavorato sulle fiabe popolari italiane, illustrando e reinterpretando l’iconografia classica in chiave moderna. Le fiabe, oltre a essere rappresentate diventano metafore per raccontare avvenimenti del presente. Durante la mostra, presso il Teatro del Lido, si potrà entrare in contatto con il lavoro di ricerca svolto dagli artisti insieme alle opere finali. A chiusura un finissage con performance teatrali, live painting, musica in acustico e installazioni con materiali riciclati che permetteranno al pubblico di immergersi in un universo fiabesco.