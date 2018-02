I Botanici live al San Belushi con "Solstizio", influenze emocore e post-punk

Influenze emocore, post-punk, post-rock, questo il sound del gruppo beneventano I Botanici che presenta a Roma l'ultimo lavoro discrografico, Solstizio, uscito il 7 aprile 2017 per l’etichetta Garrincha Dischi, sotto la produzione di Alberto Bebo Guidetti membro de Lo Stato Sociale.

L'appuntamento con I Botanici è al San Belushi (Via dei Luceri 13 – ingresso gratuito), venerdì 23 febbraio alle 22.



Il gruppo indie alternative nato a Benevento nel 2015 è composto da Mirko Di Fonso (voce e chitarra), Gianmarco Ciani (chitarra), Antonio Del Donno (basso e tastiere), Gaspare Vitiello (batteria).

I Botanici hanno aperto e condiviso il palco con diverse band come Fast Animals and Slow Kids, Pan del Diavolo, Selton, Mary in June, GOMMA, Zen Circus.

L'ultomo disco Solstizio, come le piante più resistenti, ha avuto una crescita lenta, vissuto diversi momenti e visto diversi luoghi. Affonda le sue radici nelle storie, paure e incertezze quotidiane tra l’estate e l’inverno del 2015.

I loro testi parlano di amori spontanei, storie che hanno lasciato un segno, sentimenti e stati d’animo che vanno dall’amore, alla solitudine fino ad arrivare alle generali paure e incertezze tipiche della post-adolescenza.

