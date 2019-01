Un evento imperdibile, un favoloso appuntamento per immergersi nella storia e nella musica del più grande gruppo di tutti i tempi, l'11 gennaio al Parioli Theatre Club. Una serata dedicata alla musica e allo spirito dei Beatles e alla moda degli anni ’60. Un appuntamento ricchissimo che vedrà al centro della serata un grande concerto e la storia dei Beatles raccontata dal vivo.

Musica live, quindi, ma non solo, secondo lo stile inconfondibile cui il gruppo capitolino. I Beatles a Roma, questo il nome della band, ha ormai abituato i loro numerosi fans ad assistere a racconti, curiosità e ai grandi capolavori dei Fab Four eseguiti rigorosamente dal vivo. Un notte Beatles in cui potersi scatenare sulle note delle loro immortali canzoni.



Nata da un’idea di Simone Mariani, Lorenzo Mazzè, e Martino Pirella, la formazione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, musicisti ed appassionati dei Beatles.

Tutti i fan del famoso gruppo, potranno rivivere momenti indimenticabili della storia musicale. Niente imitazioni solo omaggi e passione per questi Beatles italiani che hanno conquistato per ascoltare canzoni rimaste nella memoria di tutti. Oggi I Beatles a Roma è un gruppo di showmen che insieme pensano, scrivono e interpretano, rigorosamente live, ogni spettacolo o esibizione insieme a Francesco Cavalluzzo e Francesco Pradella.



Parioli Theatre Club

via Giosuè Borsi 20

Ingresso ore 20:00

Spettacolo ore 21.30

Info e prenotazioni:

333 99 51 643 dal martedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00

prenotazioni@pariolitheatreclub.it

Biglietti: Possibilità di cenare durante lo spettacolo

Posto a sedere in platea: 15€ - con cena: 30€

Posto a sedere in galleria: 10€

Gallery