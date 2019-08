I Bambini e ArtCity 2019: Castel Sant'Angelo tra museo e teatro

Domenica 18 agosto al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo il terzo appuntamento con I Bambini e ArtCity 2019, il progetto dedicato alle famiglie che propone una modalità innovativa per vivere il patrimonio storico, artistico e architettonico del Polo Museale del Lazio attraverso lʼincontro con le arti sceniche e ad un costo popolare. Sette modi diversi per visitare e conoscere il Museo Nazionale di Castel SantʼAngelo e sette spettacoli indirizzati alle nuove generazioni. Un viaggio ludico- educativo che accompagnerà gli spettatori- visitatori in unʼesperienza complessiva dello sguardo mettendo in dialogo museo e teatro. Ogni appuntamento prevede due percorsi di visita mirati in contemporanea: uno pensato per i bambini e uno dedicato agli adulti e unʼattività di accompagnamento alla visione. Al termine, i due gruppi si ritroveranno nella suggestiva cornice del cortile Alessandro VI per assistere allo spettacolo che andrà in scena.



18 agosto 2019

L'ANATRA, LA MORTE E IL TULIPANO

ore 18.00: inizio percorsi ludico- educativi

ore 20.00: spettacolo



Compagnia Tardito/Rendina

Liberamente tratto da ”Ente, Tod und Tulpe”

di Wolf Erlbruch

di Bruno Franceschini

coreografia e interpretazione Aldo Rendina e Federica Tardito

dai 7 anni



Era da un po’ che l’anatra aveva una strana sensazione. «Chi sei? E perché mi segui tutto il tempo?» La strana e inaspettata amicizia fra l’anatra e la morte narrata attraverso un linguaggio coreografico fatto di corpi, movimenti e voci. Un duetto stralunato, buffo e poetico che dialoga con un inusuale duo di fagotto e violoncello.



INFORMAZIONI

Museo Nazionale

di Castel Sant’Angelo

Lungotevere Castello, 50



COSTI

gratuito per i bambini

€ 7,50 per gli adulti

il costo comprende il percorso di visita e lo spettacolo



PRENOTAZIONI

info@casadellospettatore.it

333 4954424



PROGRAMMA

