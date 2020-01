I 5 sensi, Erotic Lunch

La Trilogia dell'Erotic Lunch, tra le mura private di Rumah, ha fatto ripetutamente sold out e siamo pronti nuovamente a cucinare il peccato al nostro pubblico, nuovo e affezionato. Si ricomincia con i Cinque Sensi. Cibo e sensualità passano attraverso le stesse strade.



L' Erotic Lunch sedurrà la vista, il palato, il tatto, vi coinvolgerà con profumi, arte e parole in un turbinio di esperienze che vi lascerà avvolti. Ogni senso sarà coinvolto nella messa in scena del gusto.

L’Erotic Lunch è una cena-spettacolo che intreccia un pranzo di cinque portate a performance d’arte, teatro, reading, burlesque, clownerie, bodyart, poesia, musica. Un’esperienza multisensoriale attenta ai particolari, perché i piaceri sono fatti di dettagli.



Progetto artistico e regia Senith

Drammaturgia collettiva e performer: Black Angel, Daina, Electra, Senith

Drammaturgia del gusto: Elena Dal Forno



I prossimi appuntamenti della Trilogia:

18 marzo: I frutti del peccato

16 maggio: Afrodisia



Il costo è di € 35

acqua inclusa.

Speciale PROMO

GRUPPI Min. 6 Persone



INFO E BOOKING:

Prenotazione richiesta

Tel +393392285458

eroticlunch.dinner@gmail.com

Rumah | Largo venue

Via Biordo Michelotti 2

( ang. Via Biordo Michelotti - Gattamelata/Ex Snia)

Fermata Malatesta (Metro C). Notturni : N12 e N28.

Parcheggio In zona, sull’evento i nostri consigli dove parcheggiare.

www.largovenue.com

