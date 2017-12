Le Sale del Bramante ospitano anche quest'anno i "100 Presepi": la rassegna d'arte presepiale iniziata nel 1976 per riaffermare una tradizione tipicamente italiana che in quegli anni rischiava di essere soppiantata dalla moda dell'albero di Natale estranea alla nostra cultura. I 100 Presepi, 42° Esposizione Internazionale, sarà visitabile fino al 7 gennaio 2018.

I 100 Presepi a Roma

Tra le finalità dei 100 Presepi quella di promuovere il Presepe per diffonderne sempre più la conoscenza all'estero, anche nei paesi professanti altre confessioni, attraverso i numerosi turisti stranieri che visitano l’Esposizione nel periodo natalizio a Roma e i mass media. La vocazione internazionale dell’evento è d'altra parte testimoniata dall'esposizione di circa 200 presepi ogni anno nuovi, di cui oltre 50 provenienti dai cinque continenti.

La denominazione “100 PRESEPI” è solo un riferimento storico, in quanto indica il numero dei presepi esposti nelle prime edizioni. Nell’Esposizione i visitatori, hanno l’occasione, attraverso la grande varietà di proposte, di approfondire la conoscenza dell’arte presepiale anche nei suoi risvolti costruttivi e stilistici.

Grande interesse infatti da parte del pubblico e dei mass media suscita la molteplicità dei materiali utilizzati e degli stili di realizzazione che danno un’ampia varietà della vasta gamma di artigianato che possiede ogni regione italiana e ogni Paese estero, testimonianza della cultura, delle tradizioni e del folklore del territorio di provenienza.

Una mostra che si rinnova ogni anno

I presepi, che si rinnovano completamente ogni anno, provengono da quasi tutte le regioni italiane e da circa 25 paesi esteri; sono opere di artisti e artigiani italiani e stranieri, collezionisti, amatori, studenti di scuole elementari e medie, rappresentanti di associazioni culturali e impegnate nel sociale, di Enti statali e locali e da musei nazionali ed esteri.

Vari i materiali utilizzati dal corallo all’argento, alle porcellane, dal vetro al bronzo, dalla ceramica all’argilla, in ferro battuto, in legno, in cartapesta, in materiali di recupero; con la cioccolata, il pane, le pannocchie, il mais, tappi o bottoni, gusci di frutti di mare, paste alimentari, candele d’auto, matite e così via. Le dimensioni variano dal formato in miniatura a quelle ad altezza d’uomo.

I presepi statici o in movimento hanno ambientazioni diverse: da quelle classiche del seicento e settecento napoletano e siciliano e dell’ottocento romano a quelle avveniristiche espresse con cristalli, ferro e luci colorate o fantasiose come motori d’auto, televisori, damigiane ed altro.

La sede de I 100 Presepi

L’Esposizione ha sede in Roma nelle suggestive Sale del Bramante, un tempo studio dell’insigne architetto rinascimentale, addossate alle mura Aureliane, attigue alla Basilica di Santa Maria del Popolo. E’ composta da tre sale di 350 mq. complessivi. I presepi sono divisi per categorie: presepi esteri, presepi artistici, presepi scenografici, presepi di fantasia e presepi di Enti/Associazioni/Istituti scolastici.