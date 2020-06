Klang Roma presenta Hybriden, nuovo format di commistioni sonore

Klang ist Hybriden. Il locale del Pigneto presenta "Hybriden", nuovo format di commistioni sonore che accompagnerà gli ospiti per tutto il periodo estivo.

Venerdì 5 giugno, appuntamento con VAPE (Riccardo Papacci e Stefano Di Trapani),

"Abbiamo assistito alla graduale trasformazione di internet, da utopia a fenomeno di massa. L’avvento di internet e l’evoluzione tecnologica hanno riacceso un interesse generale nei confronti dei suoni elettronici e digitali. La nostra contemporaneità viene infatti quotidianamente raccontata anche attraverso una colonna sonora: la vaporwave descrive l’esaltazione iniziale di quando internet era ancora utopia, mentre l’elettronica hi-tech è semplicemente il futuro in musica. Vape è una dimensione altra, pensata appositamente per incontrare questi nuovi suoni: per scoprirli, per condividerli e per resistere a quell’inutile mondo culturale che impazza proprio a pochi passi da noi", si legge sui social di Klang Roma.

Hybriden, nuovo format

"Ibrido" come il momento storico che stiamo vivendo; “ibrido” come lo sono gli spazi ed il modo di fruirli rispetto a come li ricordavamo; “ibrido” come la natura del tempo che vogliamo plasmare. "Ibrido", sì, ma non per questo privo di suono e di sogno.

Accompagnamenti sonori dove l’improvvisazione degli strumenti si fonde nei paesaggi dipinti dalle selezioni musicali. E viceversa.

Innesti, scambi, mescolanze. Creature ibride che nel pieno rispetto della sicurezza e delle regole, ci permetteranno di iniziare a respirare di nuovo con le orecchie e fra le mura del Klang.

Lo spazio del live sarà allestito con coperti e sedute debitamente posizionati a distanza di sicurezza.

Ma l’aria che ascoltiamo e l’atmosfera che respiriamo no. Di quelle abbiamo più bisogno che mai e non vogliamo in alcun modo limitarle.

Inizio della performance alle ore 21:00.No biglietto, no tessera, no liste. Solo suono, solo sogno.

Per info e prenotazioni:

- Dalle 18.00 il Klang è aperto anche per sfamarvi fino alle 00.00. Servizio solo al tavolo e menù usa e getta;

- Prenotazioni allo 06-43689987 o tramite messaggio privato su Facebook e Instagram;

- I tavoli sono accuratamente distanziati e tutto l’ambiente è stato sanificato e certificato.

Qui l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/387606672164570/