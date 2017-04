Hybrid Theory Night - Linkin Party

Sabato 29 Aprile nella splendida cornice del JAILBREAK LiveClub di Roma, una serata dedicata al primo album dei Linkin Park - Hybrid Theory! Per la prima volta i Linkin Party - Linkin Park Tribute eseguiranno dal vivo tutte le canzoni dell'album che ha venduto fino ad oggi oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Ad aprire la serata ci saranno i bravissimi Nu-Connection \ Italian Cover Band, che eseguiranno alcune delle più celebri canzoni nu-metal di gruppi come Limp Bizkit, KoRn, Slipknot, Papa Roach, System of a Down, Deftones... L'appuntamento è per Sabato 29 Aprile al JAILBREAK LiveClub, via Tiburtina 870. Locale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 163, 450, 309, metro B fermata Santa Maria Del Soccorso o Ponte Mammolo. Linee notturne: N23, N2.