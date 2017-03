Hunee: set speciale all'Ex Dogana

Sarà un altro weekend da non perdere quello dell'Ex Dogana di Roma in via dello Scalo San Lorenzo 10 che, anche per questo fine settimana, offre un programma ricco di eventi, celebrità, cinema e dancefloor. Il Locale di San Lorenzo presenta un altro dei grandi nomi del DJ set come la star mondiale HUNEE

Venerdì 31 marzo infatti sarà prima la volta del grande genio creativo del regista Hayao Miyazaki, con alle 21,30 la proiezione del suo documentario "Il regno dei sogni e della follia" che vi porterà all'interno dello studio Studio Ghibli, fucina creativa diretta dell'artista che ha contribuito alla diffusione del genere anime nel mondo. Insieme al film, un'esposizione di oggettistica e gadget, provenienti dal mondo Miyazaki.

Ma la serata proseguirà con un altro grande nome dell' dall'estremo oriente, HUNEE, una volta enfant prodige, ora star mondiale, main act per festival come il Dekmantel e stella della label Rush Hour. Lo speciale set all'Ex Dogana con il massimo rappresentante della dance mediorientale terminerà alle prime luci dell'alba in un concentrato di dance music, house e disco coloratissima.