Hotel Butterfly, estate di musica, teatro e food sotto le stelle

In un battito di ali, Hotel Butterfly apre il 30 maggio 2019 per vivere intensamente la stagione estiva nel cuore di Roma a pochi passi dal Ponte della Musica, sotto Monte Mario e di fronte al Bar del Tennis, nei bellissimi giardini di VILLETTA RUGGIERI, AL FORO ITALICO, in Via dei Gladiatori 68.

Hotel Butterfly, apertura estiva 2019

Così, ha inizio la terza stagione dell’Hotel Butterfly che racconterà meraviglie a chiunque avrà voglia di ascoltarle, attraversando le sue porte per respirare le emozioni che faranno vibrare l’aria. Musica, intrattenimento, cucina mediterranea, mixology, cinema e teatro senza parole animeranno le serate. Artisti e musicisti ogni giorno si esibiranno dal vivo, esplorando generi musicali a partire dal jazz, spaziando dal rare groove al funky, dall’elettronica all’house music grazie alle crew di GoaUltrabeat, She Made, L-Ektrica, Rebel Rebel, Nozoo, Touch The Wood, Analphabeat, Box_65, Radar e Mo’better.

L’Hotel Butterfly si svilupperà in quattro aree esterne: la prima è dedicata alla musica e all’intrattenimento, la seconda ha come protagonista il food e il mixology, la terza, rivelazione della scorsa stagione, è la zona dedicata al Club più piccolo del Mondo (un luogo dove un minuscolo posto si trasforma in un luogo grande, basta essere un lillipuziano!) e, infine, la quarta è il “Cinecretinetti” la piccola arena estiva dedicata al cinema muto ove si proietteranno alle 21.00 i classici del muto e dalle 23.00 sarà casa dei più visionari maestri del cinema. Quest’anno, infatti, per la prima volta, si aggiunge il cinema con lo spazio della Cine Arena dedicata ai grandi successi del cinema muto: ogni sera saranno proiettati cortometraggi, accomunati da temi come le Comiche, il Cinema Sperimenta e il Cinema Fantascientifico. Surreali personaggi, giunti dalla regione della Loira in Francia, saranno i protagonisti e interpreteranno i fratelli Ralph e Laurent, pionieri del cinematografo, che saranno in grado di allietare le calde serate estive, con fantastiche proiezioni di immagini in movimento con la loro lanterna magica.

Zona mixology

Come gli anni precedenti nella zona dedicata al mixology si alterneranno i migliori bartender romani e non solo, che hanno accettato l’invito a partecipare a questo fantastico gioco delle alchimie, dando vita ad un progetto di altissimo livello.

Maestro di cerimonie di questo hotel dell’immaginazione e dell’onirico è Giancarlo Battafarano (Giancarlino) ideatore di questo magico teatro, un luogo dal grande fascino, dove il passar del tempo sembra essersi fermato in un lontano passato, in cui la bellezza era il segno distintivo di un’epoca.

Il raffinato design, infatti è ispirato alla ricerca formale degli inizi del ‘900 e crea una scenografia su cui gli ospiti si possono muovere, entrando a far parte anche loro di questo mondo. Il concept architettonico è opera dello stesso Giancarlo in collaborazione con il designer Matteo Parenti con la crew di Spazio Scenico.

Animali mitici in ferro battuto ombreggeranno il giardino disegnato da alte piante e siepi come fosse un vero e proprio Giardino Segreto.

Come ogni anno, chiunque verrà all’Hotel Buttefly, anche solo per una sera, sarà accompagnato dai personaggi del teatro itinerante della Compagnia della Farfalla con il loro teatro d’atmosfera, dove buffi personaggi muti rievocano epoche romantiche ormai lontane nel tempo, rendendo naturale allo spettatore il perdersi nelle suggestioni di un’esperienza un po’ surreale ma unica.

La musica

IL PROGRAMMA MUSICALE accende i riflettori ogni giorno della settimana su un genere musicale diverso per rendere le serate sempre inaspettate e di grande coinvolgimento. La serata inaugurale vedrà come protagonisti nel GARDEN, DONATO DOZZY e NINOS DU BRASIL LIVE e nel Club più piccolo del Mondo, DJ RED.

Nelle settimane a seguire il calendario prevede ogni lunedì i SOUL POP, i martedì ospiteranno, in alternanza le due crew, L’Ektrica e She Made, i mercoledì saranno spazio di APHB – ANALPHABEAT e di RADAR – Sensori in movimento, i giovedì avranno spazio le crew di Ultrabutterfly mentre il venerdì saranno di Trapicana by Touch the wood e Rebel Rebel. Il fine settimana vede protagonisti Noozo il sabato e, alternativamente, Mo’Better e Box 65.

Il programma

30 maggio Summer Season Opening Party:

GARDEN - Donato Dozzy / Ninos du Brasil

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Dj Red

31 maggio Trapicana by Touch The Wood Opening Party

GARDEN - Marco G. & Mr.Kite aka TTW / Bmbx / Blckeby / Prest

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Rebel Rebel Zerø / Carlo

1 giugno

GARDEN - Fabio Della Torre / Marcolino / Fabrizio Sala

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Marco Moreggia

2 giugno The Dub Sunday - Claudio Coccoluto Special guest

3 giugno Les Inferno & Bruno Bolla Blacktronik

4 giugno L-Ektrica Bruno Belissimo Live Andrea Esu & Fabrice

5 giugno Ascoltare Angelica Di Majo Maurizio Cascella Giorgio Gigli PERFORMANCE “Gravitational Waves” Collettivo Vjit LABORATORIO “Con le orecchie si vola!” Waves MARKET

6 giugno

GARDEN - Silvie Loto / GNMR

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Dj Red / Lunatik

7 giugno

GARDEN - Marco G. & Mr.Kite aka TTW / Blckeby / Prest

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Rebel Rebel Rills / Zerø

8 giugno

GARDEN - Christopher Ledger / Orli

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Pierka

9 giugno Mo’Better DJ Ice One / DJ Ceffo

10 giugno Les Inferno Rare Groove Soul Jazz Unit Live Concert

11 giugno She Made Denaila Sara Siu Erica Me

12 giugno Vedere Simone Di Maria Knobs Lunatik INSTALLAZIONE “Near Death” Diego Labonia / Rgb Light Experience LABORATORIO “Occhi spalancati sul mondo” Waves MARKET

13 giugno

GARDEN - Giorgio Gigli / Adiel

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Domenico Rosa

14 giugno

GARDEN - Fuera live / Marco G. & Mr.Kite aka TTW / Bmbx / Prest

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Blckeby / Bmbx

15 giugno Animae Invites:

GARDEN - Viceversa / Fabrizio Sala / Randaru

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Massimiliano Pagliara

16 giugno Box_65 Marco Moreggia / De - Monique

17 giugno Les Inferno Brazilian & Tropical Funk Sin Fronteras Original Latin Sound - Live Concert

18 giugno L-Ektrica Futuro Tropicale Andrea Esu & Fabrice

19 giugno Toccare - Electronic Live: Simone Di Maria, Fabio Sestili, Francesco Pierguidi & Giulio Di Giamberardino INSTALLAZIONE “Onn People” Ipologica LABORATORIO “Le Mie Mani Sentono” Waves MARKET

20 giugno

GARDEN Donato Dozzy / Marco Shuttle I

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO GNMR

21 giugno

GARDEN Marco G. & Mr.Kite aka TTW / Bmbx / Prest I

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO Rebel Rebel Zerø / Sawe

22 giugno

GARDEN - Mattia Lapucci / Brasi

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Dj Red

23 giugno Mo’Better Mr. Phil / DJ Ice One / DJ Ceffo

24 giugno De Gama & Les Inferno b2b Presentazione New Release Samosa Records Funk Purpose Vol.2

25 giugno She Made VS Hush Hush Djames Ameliée

26 giugno Odorare Angelica Di Majo Mary Genhney Adiel PERFORMANCE “L’odore del segreto” Collettivo Nomade LABORATORIO “Naso a naso” Waves MARKET

27 giugno

GARDEN Silvie Loto / Lorenzo Dada LIVE

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO Francesco Del Garda

28 giugno

GARDEN Marco G. & Mr.Kite aka TTW / Bmbx / Alberto Petrucci

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO Sfinge / Prest

29 giugno

GARDEN - Giammarco Orsini / Marcolino

IL CLUB PIÙ PICCOLO DEL MONDO - Fabrizio Sala

30 giugno Box_65 Marco Moreggia / De - Monique

IL CINECRETINETTI – IL PROGRAMMA

Nella piccola arena estiva verranno proiettati film selezionati con la stessa cura con cui si sceglie un menù. Gli ospiti verranno serviti da hostess e steward vestiti rigorosamente in bianco e nero rispettando l’eleganza e i codici del muto. La prima portata – intorno alle 21.00 – sarà sempre qualcosa di comico, dai grandi classici della slaptick come Keaton e Harold Loyd fino a sfiorare con garbo capolavori del cinema francese come Les Enfants du Paradis e Les Vacances de Monsieur Hulot. La seconda portata - intorno alle 23:00 – sarà accompagnata dai migliori disc jokey e arriverà a soddisfare il palato degli occhi con sapori del cinema più sperimentale e fantascientifico. Non mancheranno al nostro rendez vous i cari Buñuel, Méliès, Dalì, Man Ray, Lang, Duchamp, Vertov, Cocteau e molti altri. A dare il benvenuto ci saranno sempre i Fratelli Ralph & Laurent, personaggi immaginari a simboleggiare i pionieri del cinema delle origini, che illumineranno le serate con la loro lanterna magica.

Per il primo mese di attività questo sarà il programma:

Dal 30 maggio al 05 giugno il programma prevede, per il ciclo COMICHE, Buster Keaton – I cortometraggi dal 1917 al 1923 (Le “Arbuckle & Keaton” Comedies) mentre alle 23:00 sarà la volta de “Le sang d’un poète (1930)”, di Jean Cocteau per il ciclo di CINEMA SPERIMENTALE.

Dal 06 giugno a 12 giugno alle 21:00 sarà in visione Max Linder – I cortometraggi dal 1910 al 1915 mentre alle 23:00 ci sarà il Cinema Fuori Schema con i corti di “Ballet mécanique” (1924), di Fernand Léger, “Anémic Cinéma” (1925), di Marcel Duchamp e “L’étoile de mer” (1928), di Man Ray.

Dal 13 giugno al 19 giugno la programmazione prevede Harold Lloyd – I cortometraggi per il ciclo COMICHE e alle 23:00 si inaugura il ciclo dedicato alla FANTASCIENZA con “Aelita” (1924), di Jakov Aleksandrovič Protazanov.

Dal 20 giugno al 26 giugno sarà protagonista Harry Langdon con i suoi cortometraggi mentre alle 23:00 sarà protagonista l’HORROR con “Il gabinetto del Dottor Caligari” (1920), di Robert Wiene.

Dal 27 giugno al 3 luglio per il ciclo COMICHE sarà sullo schermo Lloyd Hamilton con I cortometraggi realizzati dal 1919 al 1928 e alle 23:00, per il CINEMA SPERIMENTALE, verrà proiettato “Berlino, sinfonia di una grande città” (1927), di Walter Ruttmann.

La cucina

La cucina a vista sul giardino e la proposta gastronomica è semplice e legata al desiderio estivo di leggerezza e benessere: pizza romana, focacce, grandi e fresche insalate, crudi mediterranei, saranno alla base dell’offerta del ristorante dell’Hotel Butterfly. Il menu è, infatti, di ispirazione mediterranea e vanta una grande attenzione alla qualità del prodotto. Così, ecco focacce che vanno dalla classica con olio e rosmarino a quella fresca con mozzarella di bufala e pomodorini confit o con mortadella artigianale, lime e pistacchi, e pizze per onorare la famosa “pizza romana”, sottile, croccante e ad alta digeribilità, grazie alle 72 ore di lievitazione della pasta. Ecco poi i crudi italiani come la Battuta di Fassona piemontese con limone e mandorle o la Battuta di gamberi rossi di Mazara del Vallo con pane carasau e pepe rosa. Non mancano poi piatti classici come la Parmigiana di melanzane servita tiepida e golose insalate estive con tonno scottato, gamberi, avocado, stracciatella di bufala, misticanza e pomodorini freschissimi. Tutto sarà curato da una coppia di chef: Nicolo Natalini (chef del Madeleine – Salon de Gastronomie) e Gioia Spizzichino mentre i dolci come la meringata fragole e limone o il cheese cake con salsa ai lamponi o ancora il goloso alla crema di nocciole saranno opera della pastry chef Francesca Minnella (sempre responsabile di pasticceria di Madeleine – Salon de Gastronomie). Non mancherà, come tutti gli anni, il popcorn di Pop Coccia.

La compagnia della farfalla

La parte più profonda dell’anima del Butterfly è sempre rappresentata nella Compagnia della Farfalla.

“La Compagnia della Farfalla nasce i primi del ‘900 presso l'antico Hotel Butterfly e riappare ogni anno, in un battito d'ali, con la bella stagione...”. Sembra l’inizio di una favola ma la compagnia è reale! In particolare, gli ospiti saranno accompagnati dai personaggi del teatro itinerante della Compagnia della Farfalla che rappresenta la parte più profonda dell’anima del Butterfly: creata nel giugno 2017 dall'intuito e sotto la supervisione artistica di Giancarlo Battafarano, espressamente per Hotel Butterfly, è formata da un gruppo di attori di diversa provenienza artistica tra i quali Enoch Marrella, Angelica Giusto, Camilla Petrocelli, Manuel D’Amario. La loro formula di intrattenimento è quella particolare del Teatro d'atmosfera, dove strambi personaggi muti rievocano con l'ausilio di scenografie e location magnifiche, epoche romantiche ormai lontane nel tempo, immergendo lo spettatore in un'esperienza unica.

INIZIA IL RACCONTO…

“Il Fattorino Nathan sta già spolverando la sua divisa con la sua inossidabile spazzola di legno, la glamourosissima Francine ha già tirato fuori dall’armadio la sua inconfondibile divisa fucsia, Esther, la governante del nostro Hotel, ha stretto ancora di più il corpetto intorno al suo vitino da vespa, mentre il Barone di Flaquemont ha già promesso che verrà a farci visita sfoggiando nuove acconciature al passo con i tempi e con le mode d’oltralpe. Intense fragranze inebrieranno i vostri sensi, dalle cucine nuove pietanze arriveranno a stupire i palati più insaziabili e raffinati, suoni e colori andranno a comporre un arcobaleno fatto di luce e magia…

Ma ecco la novità di quest’anno: dalle lontane terre di Francia saranno qui, in esclusiva, i fantomatici Fratelli Ralph & Laurent, i pionieri del cinematografo, che andranno ad allietare le calde serate estive con fantasmatiche proiezioni di immagini in movimento.

Chi può dire se si tratta di tecnica o pura magia? Quel che è certo è che i fantasmi luminosi prenderanno vita e si assisterà ai loro prodigi comodamente seduti sulle poltrone. Serate di gala ospiteranno le più importanti dive della nostra epoca, stravaganti film comici allieteranno l’estate che vola…

Voilà Mesdames e Messieurs, venite a sognare anche voi con il Cinematografo dei F.lli Ralph & Laurent dedicato all’illustre mimo francese André Deed, in arte Cretinetti.

Vi aspettiamo numerosi con futuristiche proiezioni di pellicole inedite dedicate a un pubblico grandi e ai piccini.

A mille ce n’è, nel nostro mondo fatato per sognar…”