Hot Piano Trio "Montesacroprimoamor jazz"

Hot Piano Trio, apre la rassegna Jazz “MontesacroPrimoAmor” nell’ambito di un contenitore artistico e culturale “di nuova generazione ARENAGNINI”, ospitato in un nuovo spazio-arena nel cuore di Montesacro. La rassegna, che ospiterà musicisti come Gabriele Coen, Giovanni Palombo, Riccardo Biseo ed altri dello stesso pregevole livello artistico, apre con l’Hot piano Trio, una collaborazione preziosa tra artisti di eccellenza assoluta con un repertorio intrigante per gli amanti del jazz e della musica live più in generale.

Il gruppo, nato nel 2001, è composto dal maestro Alessandro Bonanno, pianista raffinato, presenza costante tra gruppi e performance di massimo livello nazionale, interprete versatile , dotato dell’estro dell’improvvisazione e dal rigore classico al contempo; ha partecipato a programmi radiofonici musicali come Radio suite 3, Invenzioni a tre voci, Studio “A Jazz”. In “accordo” con il primo, il secondo maestro, Valerio Serangeli, concorre a marcare fortemente il progetto artistico con la sua grandissima esperienza internazionale, la sua collaborazione con i massimi divulgatori della musica jazz e soprattutto fusion, compagno d’avventura con i Maniacs di Renzo Arbore, collaboratore in altri progetti di Mike Stern e Dick Halligan, guida del “Russian Crossover Project” il jazz mutuato dai grandi compositori classici russi. Completa il trio Peppe Giampietro, batterista di lungo corso, grande esperto di musica brasiliana, collaboratore con riviste musicali come Orecchiocchio, Fare Musica, ha partecipato con il balletto tradizionale carioca alla trasmissione Domenica in. Tra le più recenti e importanti performance del gruppo, di rilievo le esibizioni in concerti alla “Casa del Jazz”, allʼAmbasciata Russa a Villa Abameleke, nella Chiesa di S. Eligio degli Orefici a Napoli, all’Istituto Cervantes in collaborazione con l’Accademia di Spagna ed a Tolentino San Gallo, oltre che nei principali jazz club romani. Nel 2007 il Trio ha registrato per l’etichetta ALFAMUSIC il cd “HOT PIANO TRIO”

In occasione di questa apertura, Hot piano trio si esibirà in un repertorio “d’epoca” dal Ragtime al Blues, dal Boogie Woogie allʼHonky Tonky, tutti brani appartenenti a stili jazz in cui il pianoforte costituisce un elemento centrale e ne vengono esaltate le caratteristiche ritmico/armoniche e virtuosistiche. In repertorio spiccano per complessità e bellezza, composizioni di autori come Scott Joplin, Fats Waller, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington, George Gershwin. La conoscenza personale degli interpreti, delle qualità artistiche, della creatività e della passione partecipativa ad ogni brano, in ogni concerto, in qualunque location mi consentono di affermare che sarà un altro appassionato incontro!