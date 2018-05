Hot dog e mini burger: c'è l'American week da Burger Bar Grill

Dal 29 maggio al 3 giugno, Burger Bar Grill il locale con la Borsa della carne, cucina della carne su grill ed experience italo-newyorkese in via dei Filippini, vicino a Piazza della Chiesa Nuova, dedica una intera settimana a tre grandi classici americani: Hot dog di 9 città americane, american barbecue e mini burger per un vero Great American Menu che sarà possibile trovare durante tutta la settimana.

Inoltre il 2 e 3 giugno a pranzo sarà possibile trovare lo Special Burger Bar Brunch con tre formule dedicate.

HOT DOG ad ognuno il suo

Scelta tra 9 hot dog di 9 città americane

Jacket potato con salsa al formaggio e bacon

Spicy chicken Wings

-16 Euro-



HAPPY BURGER

Tris mini burger

 Pollo con peperoni verdi, salsa allo yogurt, lattughino e provola

 Black angus con cipolla rossa caramellata, pomodoro, iceberg, cheddar al pepe, bacon

 Maiale con mozzarella, prosciutto crudo, rucola, pomodori secchi

Patate steak house

Onion rings

-20 Euro-

AMERICAN BARBECUE

Crostini con oli aromatizzati

Mix di carne alla brace

Patate texane

-26 Euro-