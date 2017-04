Hospitality Suite al Teatro L'Aura

Tre colleghi in una stanza dell'Holiday Inn di Wichita, Kansas, stanno preparando un aperitivo per una presentazione di lubrificanti industriali. Tutto è pronto per affrontare la vendita che risolleverà la loro azienda e le loro carriere. Nell'attesa di incontrare il cliente che potrebbe far fare loro il grande salto, i tre si confrontano sulla vita e sulle loro differenti esperienze. Commedia divertente e intelligente, testo serrato, straordinariamente attuale, che tratta senza retorica, con disarmante semplicità e profondità al tempo stesso, gli interrogativi che affliggono l'uomo moderno: il significato della vita, la famiglia, il successo, l'amicizia come valore supremo e perfino il rapporto con Dio e con la fede, argomento così inappropriato in una convention d'affari da risultare un detonatore di situazioni imbarazzanti e involontariamente divertenti che costringeranno però tutti a confrontarsi con il proprio credo e le proprie vere aspirazioni. Vi aspettiamo dal 18 al 21 maggio 2017 con HOSPITALITY SUITE, di Roger Rueff con Raffaele Cannavacciuolo, Lino Mandile, Stefano Ferrara. Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/hospitality-suite/ info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com