Hospitality suite al Teatro L'Aura

Un nuovo debutto al Teatro L'Aura HOSPITALITY SUITE di R. Rueff per la regia di Raffaele Cannavacciuolo con Raffaele Cannavacciuolo, Lino Mandile e Stefano Ferrara, in scena dal 18 al 21 maggio 2017. Tre colleghi in una stanza dell'Holiday Inn stanno preparando un aperitivo per una presentazione di lubrificanti industriali nella speranza di riaffermare la loro azienda e le loro carriere. Tutto è pronto ma l'attesa fa scaldare gli animi…si prevede che il cliente risolverà le sorti della loro azienda. Ma le loro ansie personali danno vita ad un momento di confessione in cui i tre si confrontano sulle loro differenti esperienze. Tra risate e discussioni molto accese, contrasti generazionali e ideologici la vita viene raccontata in modo schietto, disincantato e allo stesso tempo divertente in un'ottica completamente maschile Vi aspettiamo dal 18 al 21 maggio 2017 con HOSPITALITY SUITE di R. Rueff per la regia di Raffaele Cannavacciuolo con Lino Mandile e Stefano Ferrara. Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/hospitality-suite/ HOSPITALITY SUITE dal 18 al 21 maggio 2017 dal giovedì al sabato ore 21.00 domenica ore 18.00 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com