Hoodoo Doctors & the Kazoompet Machine in concerto al Charity Café

Sabato 6 luglio 2019 il blues torna ancora una volta in scena al Charity Café con Hoodoo Doctors & the Kazoompet Machine. La band è composta da Andrea Ricci, Voce, Simone Scifoni, Piano & Kazoompete e Lino Muoio, Mandolino & Chitarra. Ragtime e blues si incontrano per ricondurci alle vecchie sonorità ed alle radici del linguaggio dell'anima. Tra spettrali mangrovie, crocicchi, magia nera e barrelhouses sarà come sentirsi un pesce gatto nel Mississippi!



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Andrea Ricci, Voce

Simone Scifoni, Piano & Kazoompet

Lino Muoio, Mandolino & Chitarra