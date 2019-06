"Homo Viator, il poeta visionario"

L’evento pittorico/teatrale si terrà a Roma allo Stadio di Domiziano in una pièce teatrale, dove l’attore regista Francione con le musiche di Antonello Aloise unito alle opere di Ciro Palumbo e Jacopo Mandic sarà in scena con il poeta visionario.



PierGiuseppe Francione e Ciro Palumbo ci raccontano, di un dialogo tra un cavaliere errante naufragato sempre in lotta con la realtà rifugiato nel proprio ego , annodato in domande che non hanno risposte e la barca con gli occhi, portatrice di positività che sceglie e aiuta l’uomo a proseguire il suo viaggio prima di tutto interiore.



“Barca: Io ti ho raccolto nelle acque prima che uscissi alla luce e ti ho scelto per questo viaggio! Quindi, rimettiti le vesti e prosegui il cammino! Uomo: E basta! Basta con questa ossessione. Farò di te un gran falò che rischiarirà le nubi e risarcirà il cielo!".

“L’uomo e la barca con gli occhi” è ispirato dal ciclo pittorico di Ciro Palumbo ed è liberamente stimolato da alcuni scritti di William Shakespeare, Eschilo, Eugene Ionesco, Charles Bukowski. Bernard Marie Koltès, Domenico Modugno, Aldo Nove, Roberto Perrotti.L’Homo Viator con la sua barca, ci indica una nuova direzione, dove la missione è quella di sognare e di credere che oltre il buio esiste sempre una scia di luce.

Il viaggio del poeta visionario partirà da Milano, arriverà a Roma e proseguirà verso le più suggestive città italiane generando nuova linfa vitale a chi deciderà di salire con lui nella sua barca.