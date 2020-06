"Home Sweet Home" e "After Love": stanze a cielo aperto e una casa impossibile protagoniste al MAXXI

Da martedì 30 giugno, nella Piazza del Museo MAXXI arrivano la grande installazione Home Sweet Home di Lucy Styles e l’opera After Love di Vedovamazzei.

YAP Rome at MAXXI 2020 | martedì 30 giugno

È l’architetto londinese Lucy Styles, da molti anni nel team dello Studio Sana’a fondato dal Pritzker Prize Kazuyo Sejima, la vincitrice dell’ottava edizione di YAP Rome at MAXXI, il progetto che vede insieme MAXXI, MoMA e MoMA PS1 in collaborazione con l’associazione Constructo di Santiago del Cile per il sostegno dell’architettura emergente.

Il suo progetto Home Sweet Home sarà ospitato nella piazza del MAXXI a partire dal 30 giugno, inaugurando ufficialmente il calendario degli eventi di Estate al MAXXI.

La “casa del futuro” di Lucy Styles è una sequenza di spazi intimi e aperti allo stesso tempo, stanze a cielo aperto pensate sia come metafora di una vita domestica che come giardino segreto del museo e estensione del suo spazio espositivo.

After Love, di Vedovamazzei | martedì 30 giugno

Martedì 30 giugno nella piazza del MAXXI sarà inaugurata anche l’opera After Love (2003) di Vedovamazzei, il duo composto da Simeone Crispino e Stella Scala.

After Love è ispirata al cortometraggio di Buster Keaton One Week (1920), vicenda comica della costruzione di una casa prefabbricata, improbabile regalo di nozze, realizzata con istruzioni intenzionalmente alterate da un rivale.

Alla fine, com’era prevedibile, la casa risulta inutilizzabile. Se nel film è solo l’esito scontato di una peripezia comica, nell’opera di Vedovamazzei la casetta sbilenca è allo stesso tempo comica e tragica, grottesca e seria. Un “disastro in miniatura” simbolo dell’inefficacia di un modo di agire e di pensare che non prende in considerazione la possibilità del proprio fallimento né sa porvi rimedio.