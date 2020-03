Home Dance Party, la discoteca ai tempi del Coronavirus

Dagli aperitivi alle feste di compleanno, dai giochi da tavola alle riunioni di lavoro, in questo tempo di emergenza Coronavirus, l'hashtag #iorestoacasa fa viaggiare in Rete la socialità. Amici, parenti, colleghi si incontrano sulle piattaforme digitali e c'è chi ha pensato anche di organizzare un grande party online per regalare qualche ora di puro divertimento.

Un gruppo di amici sparsi tra Italia e Germania, durante una videochiamata partorisce l’idea di organizzare il più grande party online, tramite l’utilizzo di Zoom.us, una delle maggiori piattaforme in uso di videoconference.

Il grande party online

Nasce cosi "HOME DANCE PARTY - Stay Tuned, Stay at Home", una vera discoteca online, composta da diverse “rooms” accessibile gratuitamente. Ogni stanza ospiterà un genere musicale differente, affidato a diversi dj, alcuni emergenti, alcuni già affermati nel proprio settore.

L’appuntamento per “mettersi in pista” è venerdì 27 marzo alle ore 18.30. Distribuiti in due sessioni da 40 minuti ciascuna, oltre 20 artisti trasmetteranno dj set live da diverse parti del mondo (New York, India, Turchia, Germania e Italia) intrattenendo potenzialmente 2.000 ospiti in stanze virtuali.

“Il party non avrà mera finalità di intrattenimento, anzi avrà uno scopo molto più nobile: tutti i partecipanti potranno dare il loro contributo sostenendo così la raccolta fondi per il sistema sanitario nazionale, motivo che ha convinto artisti del calibro di Dj Spike, official dj dei BoomDaBash, Jonny Santos da Brooklyn, Mirco Sonatore del noto duo 'The Deepshakerz' e tanti altri artisti del panorama italiano, tedesco e indiano a partecipare, schierandosi in prima linea per la causa”, hanno spiegato gli organizzatori.

L’obiettivo è mettere in campo la capacità di trasmettere passione e spensieratezza in un momento storico in cui le emozioni negative superano quelle positive rimaste inespresse, ma anche quello di restituire il più possibile quelle abitudini alle quali ognuno di noi ha dovuto improvvisamente rinunciare.

Per prendere parte a questo evento gratuito, basterà cliccare sui diversi link pubblicati sull’evento Facebook Home dance party, così da poter accedere alle stanze dei diversi dj, ballando insieme ad altre 100 potenziali persone.

Per partecipare alla raccolta fondi occorrerà collegarsi a italianonprofit.it/donazioni-coronavirus, il sito ufficiale dove è possibile trovare le campagne di raccolta fondi autorizzate dalle diverse strutture sanitarie.

E infine occhio al dress-code perché, finalmente, si potrà partecipare a una serata in discoteca indossando il proprio pigiama preferito.