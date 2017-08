Holi & fluo festival

Il grande festival dei colori di origini indiane approda per la prima volta al Cabiria Slow Beach! Un evento che ha origini antiche e che sta spopolando in tutte le città del mondo per il divertimento e per la gioia che trasmette. Fai esplodere la magia dei colori lanciando in aria le polveri colorate che verranno distribuite durante la serata! Lasciati coinvolgere dalla musica e dall'animazione dei nostri artisti!



DJ VORTEX, SIMONE CHIOMINTO, IVANO ARUTA, REX, MAX VIRGAU

FEDERICA ELMI, EMANUELE IMPERO, ENZO T

Special Animation DANIEL EXTREMO & EVER MONTOYA





Ingresso gratuito



NB: Le polveri colorate sono assolutamente atossiche, anallergiche, eco-friendly e rimovibili al primo lavaggio. E' consigliato abbigliamento di colore bianco per vivere al meglio l'effetto fluo!