Holi Festival: Roma si colora

Il format multicolor che ha registrato un sold out dopo l’altro per tutta Italia, domenica 17 settembre sceglie Roma per salutare il popolo degli “Holi lovers”. E lancia la sfida del bacio!



Holi il festival dei colori, il format più colorato d’Europa che si ispira alla tradizione indiana, importato in Italia dai giovani event manager Fabio Lazzari e Marco Bari ha registrato oltre 200 mila partecipanti in tre anni. E la stagione del Summer Tour 2017 ha battuto ogni record, esordendo subito col sold out del debutto nella spiaggia di Sottomarina, nel Veneziano, poi la tappa allo Sherwood Festival di Padova che ha registrato la presenza di quasi 20.000 persone, 10.000 partecipanti a Vicenza e molte migliaia di entusiasti “holi lovers” in tutte le altre tappe. Con oltre 82 mila like alla pagina ufficiale di Facebook, Holi è un fenomeno senza precedenti.



L’anno 2015 è stato all’insegna di un evento entusiasmante: il regista Fausto Brizzi, autore tra gli altri di “Notte prima degli esami”, aveva deciso di inserire la tappa di Roma dell’Holi – Il Festival dei Colori nelle riprese del proprio film “Forever Young”. Le proiezioni mostrano migliaia di giovani che ballano e cantano “dipinti” dalle polverine colorate, mentre sul palco suonano i Santa Margaret, gruppo milanese finalista al premio Targa Tengo come “Miglior Opera prima" e vincitore nella categoria “Best New Generation" degli MTV Awards 2015, che ha composto per “Forever Young” il brano inedito dal titolo “Sangue e vita”.



A tre anni da quel leggendario film, che ha dato al format dei fondatori Fabio Lazzari e Marco Bari una visibilità internazionale, l’Holi ritorna nella capitale più entusiasta e in forma che mai. Domenica 17 settembre alzate gli occhi al cielo perché la Città dell'Altra Economia sarà dipinta da mille arcobaleni coloratissimi a ritmo di musica e balli scatenati: l’Holi è tornato! I fondatori hanno scelto proprio Roma per celebrare l’ultima tappa del tour estivo e nell’occasione lanciano anche una sfida dolcissima: “Cerchiamo il bacio più bello ed emozionante – affermano i fondatori -. Al nostro countdown sarete tutti invitati a lanciarvi le polverine colorate e a baciarvi!”. Il bacio più bello sarà poi pubblicato su tutti i canali ufficiali dell’Holi.



HOLI - Il Festival dei colori, Domenica 17 settembre dalle ore 18:00 alle ore 23:59 - Citta' Dell' Altra Economia, Largo Dino Frisullo, 00153 Roma



Ingresso Libero

