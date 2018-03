Holi Festival of Colors all'Ex Dogana. Sbarca all'Ex Dogana in una nuova, coloratissima edizione primaverile l'Holi Festival of Colors, il festival indiano a Roma durante il quale è usanza sporcarsi il più possibile con polveri colorate per omaggiare un rito di origine induista che simboleggia la rinascita e la voglia di reincarnarsi sotto altra forma di esseri pieni di vita.

Tra il lancio dei fiori all'ingresso, danze tipica "Bollywood" con corpo di ballo, stand di decorazione cerimoniale della pelle, esposizione delle foto del National Geographic, una festa totale con sound-system 80s vs 90s vs 00s fino al termine della notte.

Holi Festival of Colors

- Lancio dei fiori all'ingresso.

- Danza tipica "Bollywood" con corpo di ballo.

- Applicazione del bindhi cerimoniale a tutte le ragazze e stand di decorazione cerimoniale della pelle.

- Esposizione delle foto del National Geographic sull'originale Holi Festival indiano.

- Lancio dei colori sul pubblico

- Festa totale con DJ set 80s vs 90s vs 00s. Ogni partecipante avrà in dotazione la propria riserva di colori. Ne nasceranno delle nuvole spettacolari.