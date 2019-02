Holi Festival a Cerveteri: per Carnevale una bomba di colori

Tutto è pronto per l'Holi Festival che arriva a Cerveteri domenica 24 febbraio. I festeggiamenti inizieranno alle ore 15.30 lungo i Giardini del Parco della Rimembranza con gli artisti di strada e, subito dopo, si sposterà al Parco della Legnara. Una festa di colori, musica, maschere, balli, coriandoli.

Holi Festival, la festa di Carnevale di Cerveteri

ASCOM, l’Associazione Commercianti di Cerveteri, con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, è pronto a dare vita al primo Holi Festival del Comune di Cerveteri. Una grande festa di Carnevale che invaderà di allegria, domenica 24 febbraio a partire dalle ore 15.30, le vie del Centro Storico.

“Con ASCOM – Associazione Commercianti di Cerveteri è nata sin da subito un’ottima sinergia – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali – sarà un pomeriggio unico nel suo genere, una novità nella nostra città. Oltre a queste vere e proprie 'cannonate di colore', non mancheranno musica, con i travolgenti ‘Frutti di Mario’, e gli artisti di strada dell’Associazione Abraxateatro. Una giornata pensata proprio a misura di famiglia, per trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, ma soprattutto straordinariamente colorato”.

Holi Festival, il programma

I festeggiamenti inizieranno alle ore 15.30 lungo i Giardini del Parco della Rimembranza con gli artisti di strada e subito dopo si sposterà al Parco della Legnara. La festa organizzata da ASCOM – Associazione Commercianti non rappresenta solamente un modo originale per divertirsi, ma ha anche una simbologia che si rifà alla cultura orientale. In Oriente infatti, la festa dei colori simboleggia la rinascita, e anche agli organizzatori piace pensare che possa essere l’inizio di un grande anno di festeggiamenti e prosperità.

I colori utilizzati sono ecologici e atossici, sparati con frequenza fissa da appositi cannoni.