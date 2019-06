Holi Beach al Singita di Fregene

Le atmosfere indiane faranno da cornice all’HOLI BEACH PARTY, in programma giovedì 8 agosto a Fregene. La tradizionale festa dei colori conosciuta anche come la festa della gioia, dell’amore e del divertimento trasformerà la spiaggia del Singita in una magnifica tavolozza di colori dove ballare fino a tardi verrà naturale.

Il festival ha origine dalla mitologia induista: il dio Krishna, geloso della bellezza e del candore della pelle dell’amata Radha, un giorno le dipinse la faccia con dei colori.

Ecco perché l’Holi è anche la festa degli innamorati, che si colorano il viso a vicenda in segno d’amore: il blu dei frutti di bosco, il marrone delle foglie di the, il magenta delle radici, il giallo dei crisantemi. Il dress Code è Total White / Bollywood. Dj Set: Rico-Frank Master-Viktor Martini-Alice.