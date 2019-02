Hobby Show, il salone della creatività torna a Roma

Hobby Show Roma, il salone della creatività torna a Roma, dal 22 al 24 febbraio al Palacavicchi, in via Ranuccio Bianchi Baldinelli a Roma. L'evento, dedicato agli appassionati del fai da te e della creatività a 360 gradi è pronto per presentare materiali, idee, spunti per creazioni artistiche e per offrire tanti corsi interessanti a professionisti e amatori.

Dalle stoffe alle perline, dalla lavorazione del legno a quella della carta: a fantasia e l'arte a tutto tondo sta per tornare nel grande spazio romano.

Hobby Show, la fiera della creatività torna a Roma

Hobby Show nasce e si sviluppa come un importante punto d’incontro tra il mondo dei professionisti operanti nel settore della creatività e quello delle appassionate. Protagoniste della manifestazione sono quindi le aziende leader nel comparto: i rivenditori, i negozi, i media specializzati, gli insegnanti e gli esperti delle più svariate tecniche decorative, oltre, naturalmente, al crescente mondo delle creative. Dal 2003, anno della prima edizione, la manifestazione ha visto aumentare in maniera molto rapida il numero degli espositori e dei visitatori, arrivando a collocarsi oggi nel panorama nazionale come uno degli eventi leader nel settore.

L'appuntamento al Palacavicchi di Roma è per venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 febbraio dalle 9,30 alle 19.