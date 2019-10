Hobby Horse in concerto al Macro Asilo

Tourbilion e MACRO Asilo

presentano sabato 26 ottobre per la rassegna “Viaggi Musicali”

c/o Foyer MACRO Asilo

Via Nizza, 138 – 00198 Roma

INGRESSO GRATUITO



HOBBY HORSE (USA/IT) in concerto

Dan Kinzelman – sax tenore, clarinetti, voce

Joe Rehmer – basso, voce

Stefano Tamborrino – batteria, voce



Hobby Horse è un trio collettivo che nasce nel 2010, guadagnandosi subito notorietà per una tendenza ad oltrepassare i confini del jazz, attingendo liberamente ad altri generi fino a creare un proprio linguaggio originalissimo e difficilmente classificabile. Nei loro otto anni di attività hanno prodotto 6 dischi, accolti con entusiasmo sia dalla critica che da un pubblico sempre più vasto e variegato. La costante evoluzione artistica documentata in queste produzioni ha trovato riscontro nelle richieste del booking: con più di 200 concerti per le manifestazioni e i locali più importanti di Europa e USA, le loro tournée oggi li vedono protagonisti sia dei grandi festival jazz sia delle programmazioni di locali rock underground e discoteche.



La musica di Hobby Horse è un imprevedibile mix di stili e generi, incontro a tratti violento fra linguaggi musicali, passando dalla slam poetry all’ hip hop, bossa nova, psichedelia, prog rock, techno e musica da camera. Droni ipnotici e misteriosi si alternano a violente esplosioni di energia, il tutto unito da una sottile attenzione timbrica e melodica, da un senso di scoperta costante e da una tensione musicale palpabile. Nella loro imprevedibilità, i concerti trovano sempre una forma musicale con una incontrovertibile logica, frutto della fiducia reciproca e della lunga esperienza condivisa; forse sta proprio in questa ricerca della libertà e nell’ esplorazione degli incontri impossibili la sorprendente coerenza musicale di Hobby Horse.



Viaggi Musicali

c/o Foyer MACRO Asilo

Via Nizza, 138 – 00198 Roma

inizio live - ore 20,00

Facebook: https://www.facebook.com/events/749696322172205/

Direzione artistica: www.tourbilion.com

Con il sostegno di Montura Store Roma e Musicamorfosi.



Informazioni: info.macro@palaexpo.it

Tel. 06-696271

www.museomacro.it