Ho sognato di Volare a Acustico Club

HO SOGNATO DI VOLARE è un viaggio musicale ed emozionale tra le più belle canzoni di DOMENICO MODUGNO. Vengono eseguiti i più grandi successi di MODUGNO, capolavori senza tempo, in questo concerto che fa rivivere tutta la poesia dei testi e l'incanto delle melodie del nostro cantautore più rappresentativo. Negli anni diversi artisti di grande fama hanno voluto omaggiare la memoria di Mimmo cantandone e reinterpretandone le melodie, tra questi, nel 2001 Mina ha riletto 11 successi di Modugno nell'album “Sconcerto” mentre nel 2010 Emma ha ricantato “La lontananza”, inserita in “A me piace così”.

Nel 2007 poi Adriano Celentano ha inciso “Ragazzo del sud” in “Dormi amore, la situazione non è buona”, nel 1984 Enrico Ruggeri ha inserito “Vecchio frack” in “Presente” e nel 2005 Roy Paci & Aretuska hanno eseguito “Malarazza” in “Parola d'onore”. “Meraviglioso”, invece, è il brano rivisitato dai Negramaro nel 2008 per il disco “Negramaro San Siro Live”. Infine la celebre “Nel blu dipinto di blu” è stata cantata tra gli altri da Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Johnny Dorelli, Fred Buscaglione, Claudio Villa, Dean Martin e Claudio Baglioni.

Oggi, all’ACUSTICO CLUB, Andrea Sbriccoli FONTANA, figlio d’arte ci farà rivivere le emozioni più grandi con la leggerezza e l’ironia a cui ci ha da sempre abituati.



Sul palco:

ANDREA SBRICCOLI FONTANA - VOCE

LUCIANO CICCAGLIONI - CHITARRE

STEFANO SCARTOCCI - PIANOFORTE



TESSERA ARCI

live+cena 25 euro

inizio cena 20,30

ingresso dopo cena 10 euro compresa consumazione

prenotazione tavoli al 338.9685972