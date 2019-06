Ho bisogno di te, mostra personale di Cinzia Cotellessa

…HO BISOGNO DI TE…..

Personale

di

Cinzia Cotellessa

che si inaugura mercoledì 26 giugno 2019

alle ore 19.oo

nella Galleria Studio CiCo

Roma in via Gallese 8/10/12

(la mostra si protrarrà fino al 10 luglio)



La mostra si compone di circa 70 opere realizzate in sanguigna, grafite e olio su tela di piccole dimensioni dedicata al mondo dei pets e in particolare al dolcissimo Oliver scomparso pochi mesi fa. La datazione di queste opere parte dal 2008 al 2010.

Questa collezione nasce dal desiderio dell’ Artista, di rendere protagonisti i nostri amici a quattro zampe e di dare un segno di riconoscenza a Loro che ci amano incondizionatamente fino all’ ultimo istante…2010 il primo approdo di questa esposizione fu a Roma nella Torretta Valadier, il secondo agli Horti di Vejo epoi ancora alla Galleria Stefano Simmi….

Il logo della mostra è ripreso da un piccolo olio dedicato a Oliver il pet dell’ artista Cinzia Cotellessa, magistralmente realizzato ad olio e l’ opera è centrata sullo sguardo…potrebbe essere qualsiasi animale ma il messaggio che arriva è nel titolo “HO BISOGNO DI TE…” loro hanno bisogno di noi ma noi di loro …..Seguono ritratti sempre in olio di svariate razze di cani e di gatti anche

”fantasia, ambientati in luoghi come campagna e mare o semplicemente vicino ad una finestra o che sbucano da un ramo o magari con un paio di occhiali da sole….Momenti di vita quotidiana in loro compagnia.

Altresì i ritratti eseguiti in sanguigna sono molto eterei ed evanescenti ma attraverso il segno risaltano sguardi ed espressioni che evocano dolcezza a chi li osserva. Per quanto riguarda le opere in grafite a differenza della sanguigna risultano molto grafiche: potrebbero sembrare incisioni, sorprendente il segno cosi ’sottile.

L’Artista ci ha mostrato una sua foto di quando era bambina, una foto in bianco e nero dove seduta come una bambola di porcellana accarezza un cucciolo di leone…Sorridendo ci svela: “deve essere iniziato tutto da quel giorno…”e ancora ci racconta “mia mamma era preoccupatissima :quando ero piccola ogni cane che incontravo diventava in pochi istanti il mio migliore amico”. Sono passati molti anni e come un ricordo che riemerge dal passato l’Artista ha iniziato a dipingere i suoi migliori amici… In realtà questa sua imminente esposizione è dedicata a Oliver un pet che se ne è andato pochi mesi fa ….Solo chi ama gli animali può intuire cosa si prova quando un pelosetto ci lascia: è un dolore profondo e spesso si decide di non averne più ma è un errore. Carlo ne è la dimostrazione.