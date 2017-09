HITalk SuperDigital: le eccellenze italiane esplorano i confini del digitale

HITalk SuperDigital: sei eccellenze italiane esplorano i confini del digitale. L’unico evento storytelling per ascoltare le storie di Eccellenze Italiane del digitale, torna a Roma il 21 Settembre alle ore 18.30 negli spazi dell’innovativo hub culturale dell’Ex Dogana a San Lorenzo.

“Potenza è comunicare senza i limiti dello spazio, senza le attese del tempo, senza la grevità dei corpi, senza l’ingombro della materia.” Umberto Galimberti, noto sociologo e giornalista, offriva un interessante spunto in un suo articolo su La Repubblica del 2009 (“La piazza web. Il modello dell’agorà”, 2009). Il mondo digitale è oggi uno spazio nel quale ognuno di noi si muove quotidianamente sia a livello personale che professionale, per costruire relazioni, intessere discussioni, stabilire connessioni.

I protagonisti di HITalk SuperDigital

Protagonisti di questa attesa 2°edizione di HITalk SuperDigital sono gli speaker Aldo Agostinelli (Digital Officer Sky Italia), Daria Bernardoni (Editor in Chief Freeda Media), Veronica Diquattro (Managing Director South Europe Spotify), Federico Ferrazza (Editor in Chief Wired Italy), Edoardo Giorgetti (Head of Digital Engagement Wind Tre) e Giulia Baccarin (Co-Founder MIPU).

Obiettivo – in linea con la mission del format - quello di Ispirare, Motivare, Far Riflettere il pubblico e creare un momento di networking esclusivo durante il quale entrare in contatto con le eccellenze della cultura digitale e dell'innovazione, creare sinergie e ascoltare la storia di chi – in costante ricerca di nuovi orizzonti - sta cambiando la nostra vita e l’esperienza che ne facciamo in modo innovativo, energico e informale.