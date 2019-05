Hippy Market al The Sanctuary Eco Retreat

Domenica 5 maggio arriva al The Sanctuary Eco Retreat il mercatino Hippy per appassionati di vintage e artigianato. L'evento è in programma dalla mattina alle 11 fino a tarda notte.

Mercatino Hippy al The Sanctuary

Oggetti introvabili, vintage, artigianato, artisti emergenti, collane preziose e manufatti da tutta Europa incontrano il cibo di strada. L’Hippy Market è questo e molto altro: un luogo di incontro per viandanti e viaggiatori dove poter vendere, barattare e comprare prima di ricominciare il proprio viaggio.

Spettacoli danzanti, musiche dal vivo e street food fino a tarda sera.

In questa edizione l'Hippy Market del Santuario ospiterà artisti ed artigiani che DAL VIVO con i loro laboratori realizzeranno davanti ai vostri occhi manufatti unici.

Info:

Ingresso gratuito

The Sanctuary Eco Retreat

Via delle Terme di Traiano 4a - Roma, Italia

info@thesanctuaryroma.it / 06 83796820