Hippie Thursday sul Lungotevere

Giovedì 4 luglio la musica, le atmosfere l'arte e i colori anni '60 invadono il Lungotevere in "Hippie Thursday". Il venerdì hippie organizzato da Rec 23 e Hippie Market a Ponte Sublicio (Lungotevere Ripa).

Lungotevere piccola Woodstock

Appuntamento dalle 19 alle 2 per trascorrere una serata intera all'insegna di mercatini, musica, spettacoli, food e per vedere il Lungotevere trasformato in una piccola Woodstock romana.

L’originalità e la creatività la fanno da padrona in questo tratto del Lungotevere, tra sfiziosi allestimenti artigianali creati dalle abili mani dalle ragazze della Via dei Fiori di Pianoscarano, giganteschi cactus, biciclette ricoperte all'uncinetto, un maxi gomitolo con 2 ferri di 3 metri, carriole e un ritratto in lana di Frida Kahlo.

Un melting-pot urbano e vivace dove trovarsi e trovare di tutto: capi di abbigliamento ed accessori versatili e originali; jeans dipinti a mano; oggettistica per la casa realizzata con materiali naturali e di recupero; acchiappasogni colorati; borse vintage in pelle dipinta e coloratissime, oppure artigianali in materiali diversi che evocano monumenti e particolari della storia di Roma; occhiali, fasce e turbanti; ritratti di artisti musicali, i cui volti sono composti da testi di canzoni con la tecnica del calligramma.

E poi, tanti, tantissimi gioielli, abbigliamento boho chic.

Qui l'evento Facebook con tutte le informazioni