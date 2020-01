Hippie Market al Circolo degli Illuminati

In linea con le grandi metropoli europee come Londra, Parigi e Berlino, anche a Roma c’è l’Hippie Market: un evento interamente dedicato all’ artigianato, alla moda vintage, alle street performance, alle cure olistiche, all’arte e alla creatività alternativa.

Il 26 gennaio gli spazi del Circolo degli Illuminati verranno allestiti per ospitare designer, stilisti, pittori, artigiani, collezionisti, musicisti e ballerini. Con l’Hippie Market si vuole anche riqualificare culturalmente la zona di Via Libetta e il quartiere Garbatella, rivalutando l’artigianato nazionale e contrastando, attraverso il concetto di “second hand” e di “vintage”, la moda basata sulla produzione di massa e l’acquisto di vestiti usa e getta.

Unendo tradizione e nuove tendenze, l’Hippie Market è una proposta alternativa di moda, design e di e attenzione e relax per curare il corpo la propria spiritualità. L’evento è a ingresso gratuito e inizierà dalla mattina per concludersi verso sera.

Moda e Artigianato

Per l’occasione sono allestiti decine di stand con artigiani che lavorano a vista su ornamenti per la casa, accessori o collane appariscenti, ma anche cristalli, profumi per ambienti, brucia essenze e saponi fatti a mano, candle-tarts; e ancora: ceramiche e opere d’arte frutto di elementi riciclati.

Per quanto riguarda la moda, sono previste l’esibizione di collezioni boho-chic, gipsy, di occhiali vintage.

Tra i classici outfit troviamo: i crop top, gli shorts di jeans a vita alta; le maxi mantelle, le canotte accompagnate da giacche con le frange, vestitini in pizzo bianco e copricapi piumati. Presenti anche numerosi capi di abbigliamento “veg” realizzati con l’utilizzo di tinture e fibre vegetali che creano dei colori vivacissimi.

Danza, Musica, Spettacolo

Con l’Hippie Market il divertimento è assicurato grazie a spettacoli per tutte le età che inizieranno dalle 15.00 fino alla chiusura in serata.

Aree benessere e attività olistiche

L’Hippie Market significa anche relax con postazioni dedicate ai massaggi e ad attività per il riequilibrio della mente

Dalle 11:30 fino alle 21:30

Ingresso gratuito

INFORMAZIONI: 3922131579