Hippie Market all'Auditorium Parco della Musica

Hippie Market conquista l'Auditorium Parco della Musica. Dal 31 maggio al 2 giugno, concerti, Dj set, Cabaret, Food & Beverage e molto altro.

Hippie Market all'Auditorium, il programma

Tre giorni ricchi di appuntamenti, in cui l' Hippie Market e 20 selezionati espositori saranno protagonisti del Centenario dell'Aperol.

Nato in Veneto nel 1919, Aperol è uno dei simboli dell’aperitivo italiano e per festeggiare il centenario ha scelto la Terrazza Pensile dell’Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo Piano, uno spazio di 38.000mq in cui vivere un esperienza a 360°.

30 bartender Aperol pronti a spegnere la vostra sete.

20 metri di banconi con i migliori Sushi Chef di Roma.

Hippie Market con tanti stand.

Piu’ di 10.000 gadget Aperol da ricevere in dono, ed ancora: concerti, dj set, installazioni, performance, show circensi, e un allestimento tinto d’arancione mai visto prima.

Gli orari:

Venerdì 31 Maggio > dalle 18.00 alle 02.00

Sabato 01 Giugno > dalle 18.00 alle 02.00

Domenica 02 Giugno > dalle 12.00 alle 01.00

INGRESSO 10 Euro con una consumazione

Info Whatsapp:+39 3921037824

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - Via Pietro de Cubertin 30, 00196 Roma